Gedenkveranstaltungen verlaufen weitgehend „störungsfrei“

Europa League: Leverkusen macht Weiterkommen perfekt Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Europa League vorzeitig das Weiterkommen gesichert. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann sein Auswärtsspiel am Donnerstagabend beim FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Torjäger Victor Boniface mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit (90.+4). Mit zwölf Punkten aus vier Spielen ist der Bundesliga-Tabellenführer in der Gruppe H nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

