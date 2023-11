Gedenkstätte Marienborn ruft Besucher zum Fotografieren auf

Mehr zum Thema

Männer verletzten 47-Jährigen schwerst: U-Haft In einem Lebensmittelgeschäft in Dessau-Roßlau sollen zwei Männer einen 47-Jährigen nach einem Streit angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Sie sitzen nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilten.