Gedenkfeier: Trauer um getöteten Obdachlosen

Zahlreiche Menschen haben am Mittwoch bei einer Gedenkfeier in Horn-Bad Meinberg des in der Stadt getöteten Obdachlosen gedacht. Der Fall habe tiefe Betroffenheit ausgelöst, man wolle der Trauer einen Raum geben, hatte es im Vorfeld von der Stadt geheißen. An der Gedenkfeier nahmen etwa hundert Menschen teil.

Am Tatort wurden zahlreiche Kerzen abgelegt. Wir denken an dich, war auf einem dort abgestellten Schild zu lesen. Bei der Trauerfeier sprachen unter anderem Vertreter der Stadt und der Kirche. Die Stadt hatte die öffentliche Gedenkveranstaltung organisiert.

Ein Passant hatte den 47-Jährigen Ende Oktober auf einer Wiese in dem Ort südöstlich von Bielefeld entdeckt. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass er durch Messerstiche ums Leben gekommen war. Tatverdächtig sind drei Jugendliche im Alter von 14 beziehungsweise 15 Jahren. Alle drei räumten nach Angaben der Staatsanwaltschaft ihre Beteiligung an der Tat ein. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Ihre Tat hatten sie gefilmt und die Aufnahmen weitergegeben.