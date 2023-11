Gedenken an NS-Pogromnacht vom 9. November 1938

Mit Gedenkveranstaltungen wird am Donnerstag auch in Schleswig-Holstein an die antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert und der Opfer des Holocaust gedacht. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) will heute (9.00 Uhr) die Lübecker Carlebach-Synagoge besuchen und dort einen Kranz niederlegen.

Mittags besichtigt Herbst zunächst in Bad Segeberg das Denkmal für die zerstörte Synagoge (11.45 Uhr). Danach besucht sie dort die Synagoge Mischkan haZafon (12.30 Uhr). Abends steht noch eine Begrüßung anlässlich der Veranstaltung Kino im Landtag: Masel Tov Cocktail in Kiel auf dem Programm (18.30 Uhr).

In der Pogromnacht am 9. November 1938 und danach zerstörten Schlägertrupps im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte. In ganz Deutschland wurden Jüdinnen und Juden misshandelt, willkürlich verhaftet und ermordet. Mehr als 1300 Juden starben.