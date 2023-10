Geburtstagsparty für Ottifanten: Vorstellung in Emden

Vor 50 Jahren erschafft der ostfriesische Komiker Otto Waalkes die Ottifanten. In Emden werden die kultigen Rüsseltiere nun gefeiert - unter anderem mit einem besonderen Höhepunkt.

Die Ottifanten werden 50: Zur Geburtstagsparty der kultigen Comic-Figuren von Otto Waalkes sind zahlreiche Fans nach Emden gepilgert. In der Geburtsstadt des Komikers wurden die künstlerischen Elefanten am Montag gefeiert. Auf dem Programm stand auch eine kostenlose Open-Air-Vorstellung von Otto Waalkes. Als Dank an sein Publikum warf der Komiker bunte Ottifanten in die Menge. Der Ottifanten-Erschaffer selbst wurde Mitte Juli 75 Jahre alt.

Läden in der Innenstadt wurden mit den künstlerischen Elefanten geschmückt. Es gab Mal- und Bastelaktionen sowie Essensstände und kleinere Fahrgeschäfte. Darüber hinaus wurde eine einwöchige Schnitzeljagd durch 50 Geschäfte in der Innenstadt organisiert, die Waalkes am Montag auswerten sollte. Er sei begeistert von dem Zuspruch und bedanke sich für die Veranstaltung, sagte Waalkes.

Waalkes hat die Ottifanten vor 50 Jahren erdacht. Was als «missglücktes Selbstporträt und auf väterlichen Tapeten-Musterbücher-Rückseiten startete, ist längst Kult», teilte die Stadt Emden mit. Seitdem haben sich die gezeichneten Elefanten stark verbreitet und sind etwa als Plüschtier, auf Postkarten oder Weihnachtskugeln zu finden.

Otto Waalkes feierte seinen eigenen 75. Geburtstag am 22. Juli. Der ostfriesische Komiker hat bereits mehrere Generationen mit seinen Shows unterhalten. Er tritt als Schauspieler, Komiker, Musiker und Maler auf. Anfang 2023 hat er zusammen mit dem Rapper Ski Aggu mit einer Neuauflage seines Liedes Friesenjung aus 1993 die Single-Charts erobert. Im Juni eröffnete er im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See seine erste Bilder-Ausstellung in Bayern. Bis November werden dort unter anderem viele seiner Ottifanten-Bilder gezeigt.

Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen die Otto-Filme», mehrere Teile der 7 Zwerge sowie seine Vertonung des lispelnden Faultiers Sid in den Ice Age-Animationsfilmen. Waalkes hat im Laufe seiner Karriere unter anderem mehrere Bambis, den Deutschen Comedypreis und die Goldene Kamera gewonnen.