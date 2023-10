Geburtshilfe per Telefon: Feuerwehr mit besonderem Einsatz

Mehr zum Thema

Schura bedauert Technikprobleme bei Pro-Palästina-Demo Der Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg (Schura) hat Technikprobleme für Fehler bei der ersten nicht verbotenen pro-palästinensischen Kundgebung seit Beginn des Gaza-Kriegs verantwortlich gemacht. Wir bedauern es sehr, dass uns durch die technischen Störungen der Lautsprecheranlage eine gute Versammlungsleitung nicht möglich war, erklärte der Schura-Vorsitzende Fatih Yildiz am Donnerstag.