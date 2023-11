Geburten außerhalb der Ehe: niedrigster Anteil im Südwesten

Mehr zum Thema

80-Jähriger stirbt nach Unfall nahe Illingen Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35 bei Illingen (Enzkreis) mit mehreren Verletzten ist ein 80-Jähriger gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag der Mann am Montag seinen schweren Verletzungen. Der Senior saß als Beifahrer in einem Auto, das am Sonntag auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen war. Dabei wurden vier weitere Menschen schwer verletzt, darunter ein neun Monate altes Baby.

Schmetterlingsart nach Jahrzehnten in Bosnien wiedergefunden Schmetterlingsforscher haben nach 86 Jahren in Bosnien-Herzegowina eine seltene Schmetterlingsart wiederentdeckt. Der sogenannte Gebirgs-Steppenfrostspanner ist nur aus wenigen Gebirgen in Bosnien-Herzegowina und Montenegro bekannt, wie das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe am Montag mitteilte. Er lebe oberhalb der Baumgrenze und trete erst in Erscheinung, nachdem der erste Schnee gefallen und wieder getaut sei.