Deutschlands beste Gebäudereiniger-Gesellen putzen heute in der Basilika Sankt Lambertus in Düsseldorf um die Wette. Denn dort findet das Finale der Deutschen Meisterschaft der Gebäudereiniger statt. Auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur schaute vorbei. Die Disziplinen: Textil-, Hartboden- und Glasreinigung, für jede Aufgabe gab es zwei Stunden Zeit. Alle Putz-Profis hier haben mindestens die Note „gut“ in ihrer Gesellenprüfung geschafft und sind höchstens 27 Jahre alt.