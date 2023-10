Gebäudebrand in Rheinsberg - Nachbarn evakuiert

Mehr zum Thema

Erneute Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten Angriffe auf Polizisten am Brandenburger Tor und Ausschreitungen in Neukölln: Die Lage in Berlin bleibt angesichts des Kriegs in Israel weiter angespannt. Dutzende Einsatzkräfte mussten in der Nacht auf Mittwoch einschreiten.

Kiziltepe will Kampf gegen Antisemitismus verstärken Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) macht sich dafür stark, die Bekämpfung des Antisemitismus als Staatsziel in der Landesverfassung zu verankern. Es ist eine bittere Erkenntnis: Knapp 80 Jahre nach dem Ende des Holocausts fühlen sich Jüdinnen und Juden nicht uneingeschränkt sicher auf den Straßen Berlins, so Kiziltepe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.