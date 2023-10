Gebäudebrand auf ehemaligem Mercedes-Gelände: Hoher Schaden

Mehr zum Thema

Hermann fordert schnelle Einigung bei D-Ticket-Finanzierung Mit Bus und Bahn im Nahverkehr überall in Deutschland fahren - seit einem halben Jahr ist das für 49 Euro möglich. Hunderttausende im Südwesten nutzen das Angebot. Doch die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets ist offen.

Kilometerlange Verfolgungsjagd mit Polizei Ein 32 Jahre alter Mann hat sich eine Verfolgungsjagd über 40 Kilometer mit der Polizei geliefert. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag hatte der Fahrer in Forchheim (Landkreis Emmendingen) die Signale der Beamten ignoriert und gab Gas, wie die Polizei mitteilte. Bei der Fahndung konnte zunächst nur das verlassene Auto des Mannes gefunden werden. Einige Stunden später sei der Mann dann gefasst worden. Warum der 32-Jährige geflüchtet war, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen.