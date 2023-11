GDL-Warnstreik: Auch Zugverkehr in MV betroffen

Mehr zum Thema

Bundespolizei stoppt Transporter voll illegaler Pyrotechnik Einen Transporter voll mit nicht erlaubten Silvesterraketen und Feuerwerksbatterien hat die Bundespolizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald gestoppt. Die Beamten hätten den Transporter am Mittwoch bei der Einreise aus Polen in Pomellen bemerkt und aus dem fließenden Verkehr gezogen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Gegen den Fahrer des in den Niederlanden zugelassenen Fahrzeuges lagen keine Einträge vor. Auf der Ladefläche fanden die Bundespolizisten mehrere Pakete mit pyrotechnischen Gegenständen, für die keine Erlaubnis vorlagen.

Autor Ronen Steinke liest zum Thema Antisemitismus Der Journalist und Autor Ronen Steinke besucht im November auf einer Lesereise zum Thema Antisemitismus fünf Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Der 40-Jährige werde aus seinen Büchern Terror gegen Juden. Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Eine Anklage und Antisemitismus in der Sprache. Warum es auf die Wortwahl ankommt lesen und von seinem Leben als Jude in Deutschland erzählen. Das kündigte das Kulturministerium in Schwerin an.