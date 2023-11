GDL-Chef Weselsky zu Kundgebung in Schwerin erwartet

Mehr zum Thema

ICE reißt Frau Koffer aus der Hand Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist am Mittwochmorgen für zwei Stunden wegen eines mitgerissenen Koffers komplett gesperrt worden. Der Zugführer des ICE 1678 von Hamburg nach Stralsund hatte gegen 8.30 Uhr gemeldet, in Höhe Schwanheide (Kreis Ludwigslust-Parchim) mit einer Person kollidiert zu sein, wie die Bundespolizei Rostock mitteilte. Entsprechend hatte er eine Schnellbremsung eingeleitet. Vor Ort konnten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei allerdings Entwarnung geben. Der ICE hatte lediglich den Koffer einer Frau mitgerissen, die sich am Ende des Bahnsteigs in Schwanheide aufhielt. Wie die Beamten mitteilten, hatte sie den Sicherheitsabstand zur Bahnsteigkante nicht eingehalten. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Klinikum in der Nähe von Boizenburg gebracht.