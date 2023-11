GDL beendet Warnstreik: Bahnverkehr wieder fahrplanmäßig

Mehr zum Thema

Kabarettpreis zu Schulzeiten: Kerkeling über seine Anfänge Was seine komödiantischen Talente angeht, hatte Hape Kerkeling (58) schon zur Schulzeit die volle Unterstützung seiner Lehrer. Da war nie von einer brotlosen Kunst die Rede, sagte er der Deutschen Presse-Agentur im Interview. Schon als Gymnasiast in seiner Heimatstadt Recklinghausen hatte er seinen ersten Preis als Nachwuchstalent verliehen bekommen, und zwar den Kabarettpreis ScharfrichterBeil in Passau. Ob seine Lehrer die Mathe-Olympiade oder Jugend forscht mehr beeindruckt hätte als ein Kabarettpreis? Im Leben nicht!, so Kerkeling.