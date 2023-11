Gasverbrauch im Land von Januar bis Oktober rückläufig

Mehr zum Thema

Erfolgreicher Jubiläums-Start beim Winterdom in Hamburg Der Winterdom im Kult-Stadtteil St. Pauli in Hamburg ist am Freitagnachmittag erfolgreich eröffnet worden. Die Stimmung ist gut, erzählt Sascha Belli. Er ist Vorsitzender beim Landesverband des ambulanten Gewerbes und Schausteller (Lags Hamburg e.V.) und vertritt die Interessen der Schausteller in Hamburg. Seit 130 Jahren wird das Heiligengeistfeld in St. Pauli schon als Veranstaltungsort für das Volksfest genutzt.