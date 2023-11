Gastronomie: Dehoga erwartet erhebliche Preiserhöhungen

Mehr zum Thema

Sexualstraftäter darf nicht mehr ausreisen: Pass eingezogen Einem 48 Jahre alten verurteilten Sexualstraftäter aus Deutschland ist die Einreise nach Thailand verweigert worden. Hintergrund sei ein polizeilicher Warnhinweis des Bundeskriminalamtes über Interpol an die Behörden des Landes gewesen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Mann war vom Landgericht Mannheim wegen schweren Missbrauchs von Kindern im November 2019 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Erst im Oktober 2023 war der Mann aus der Haft entlassen worden. Der Deutsche hatte die Missbrauchstaten in Asien begangen.

Gastgewerbe leidet weiter unter Konsumzurückhaltung Das baden-württembergische Gastgewerbe schwächelt weiter. Zwischen Januar und September verzeichnete die Branche nach vorläufigen Berechnungen ein reales Umsatzplus von knappen 0,5 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Zahlen beschreiben das um Preiseffekte bereinigte Geschäft.