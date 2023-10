Gastrolle in "Friends": Sarah Ferguson trauert um Matthew Perry

Auch Sarah Ferguson (64) trauert öffentlich um Matthew Perry (1969-2023). "Es ist eine Tragödie, dich so früh zu verlieren. Ruhe in Frieden, lieber Matthew", schrieb die Duchess of York auf ihrem X-Account. "Du hast so vielen Menschen Freude und Lachen geschenkt." Matthew Perry war am 28. Oktober tot in seinem Whirlpool aufgefunden worden. Der "Friends"-Star wurde 54 Jahre alt.