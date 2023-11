Gastgewerbe leidet weiter unter Konsumzurückhaltung

Mehr zum Thema

Lastwagenfahrer nach tödlichem Unfall in Untersuchungshaft Nach einem tödlichen Unfall im Landkreis Ravensburg ist ein Lastwagenfahrer in Untersuchungshaft. Dem 46-Jährigen wird vorgeworfen, den Unfall verursacht und sich danach vom Unfallort entfernt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall am Dienstag sei der Auflieger seines Lastwagens in einer langgezogenen Rechtskurve der Bundesstraße 30 auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 70-Jährigen, der daraufhin starb.

Heidelberger Basketballer trennen sich von McGuirl Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat sich von Spielmacher Mike McGuirl getrennt. Der Vertrag mit dem 24 Jahre alten Profi aus den USA sei in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, teilte der Tabellen-16. am Freitag mit. Damit reagiere der Club auf die sportliche Krise in der Bundesliga. Die Verantwortlichen seien bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für McGuirl. Der 1,89 Meter große Basketballer war erst im Sommer vom dänischen Vize-Meister FOG Næstved nach Heidelberg gekommen. Die MLP Academics gewannen nur eins von bisher sieben Saisonspielen in der Bundesliga.