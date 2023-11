Gastank brennt in Göppingen: Ausmaß unklar

Mehr zum Thema

Gasleitung repariert nach Evakuierung von etwa 60 Menschen Nach der Evakuierung von etwa 60 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen im Rhein-Neckar-Kreis wegen eines Gasaustritts haben Fachleute die beschädigte Gasleitung repariert. Die Bewohner konnten in der Nacht zu Mittwoch nach einigen Stunden wieder in ihr Zuhause in Sandhausen zurückkehren, wie die Polizei mitteilte.