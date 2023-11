Gasaustritt nach Einbruch: Täter stehlen Gaszähler in Grimma

Mehr zum Thema

DGB fordert mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderung Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat beklagt, dass in Sachsen unter den Beschäftigten zu wenige Menschen mit Schwerbehinderung sind. Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen liegt in Sachsen mit 4,1 Prozent deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5 Prozent, kritisierte der Vorsitzende des DGB Sachsen, Markus Schlimbach, am Donnerstag.

Arbeitslosenzahl kaum gesunken: Quote liegt bei 6,1 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat ist im November nur minimal gesunken. Zuletzt waren rund 130.000 Menschen in Sachsen arbeitslos gemeldet. Das waren 520 weniger als im Oktober, wie die Landesdirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 8,2 Prozent höher.