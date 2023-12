Gartenlaube brennt nieder - 20.000 Euro Sachschaden

Beim Brand einer Gartenlaube in Krakow am See (Landkreis Rostock) ist ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Die Laube brannte in der Nacht zu Freitag komplett nieder, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzt wurde dabei nach ersten Kenntnissen der Ermittler niemand. Eine Anwohnerin in der Nähe zur Kleingartenanlage habe den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.