Gabriel Raab hörte für Schurkenrolle „Felicita“ Millionen Fernsehzuschauer kennen Gabriel Raab als Commissario Jonas Kerschbaumer aus den Bozen-Krimis, jetzt zeigt der Schauspieler eine ganz andere Facette von sich. In der polnischen Romanverfilmung Filip bei Netflix (Deutschland-Start 8. Oktober) spielt der 42-Jährige einen sadistischen Gestapo-Offizier.

150 Extremisten in den vergangenen Jahren entwaffnet Die Zahl der Waffenscheine in Hessen steigt, die registrierten Schusswaffen allerdings werden weniger. Indes konnte weiteren Extremisten der Waffenschein entzogen werden.