Ganztagsunterkunft für obdachlose Frauen vollständig belegt

Obdachlose Frauen können von Ganztagsunterkünften besonders profitieren. Bisher gibt es in Berlin erst eine solche Einrichtung. Sämtliche Plätze sind belegt.

In Berlin besteht nach Einschätzung der Sozialverwaltung weiterer Bedarf an Ganztagsunterkünften für obdachlose Frauen. Bisher gibt es erst eine solche Einrichtung mit 65 Plätzen am Halleschen Ufer in Kreuzberg. Natürlich reiche das Angebot nicht, sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe am Montag bei einem gemeinsamen Besuch mit Bunbesbauministerin Klara Geywitz (beide SPD). Wenn ein Platz frei wird, ist der innerhalb kürzester Zeit wieder belegt.