Ganztägiger Warnstreik am Uniklinikum Jena

Denstädt berichtet nach Justizministerkonferenz Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) will heute (13.00 Uhr) über die Beschlüsse der Ressortchefs der Länder berichten. Die Justizministerkonferenz hatte am vergangenen Freitag unter anderem eine Resolution gegen den antisemitischen Terror der Hamas in Israel und für den konsequenten Schutz jüdischen Lebens mit strafrechtlichen Mitteln in Deutschland gefasst.