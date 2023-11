Ganztägig Schnee und Glättegefahr in Berlin

Mehr zum Thema

Berlinale plant Filmprojekt zur Europameisterschaft 2024 Mit dem Projekt Berlinale Meets Fußball wollen sich die Internationalen Filmfestspiele am Kulturprogramm der Fußball-Europameisterschaft 2024 beteiligen. Das Filmprojekt solle dazu beitragen, die kreative Expressivität junger fußballbegeisterter Menschen zu fördern, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung in Berlin. Für die Filmarbeiten wurden elf Vereine in Deutschland mit diversem Hintergrund ausgewählt.

