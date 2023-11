„Ganz tief in meinem Herz“: Kati Witt trauert um Müller

Mehr zum Thema

Jüdische Gedenksäule beschmiert Unbekannte haben in Leipzig eine jüdische Gedenksäule beschmiert. Bei den beiden Schriftzügen könne eine politische Motivation im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.