Das Plakat alleine reicht offenbar nicht. Auch Zettel in der Umgebung richten sich direkt an Elisabeth.

Das Herz scheint gebrochen zu sein, die Verzweiflung groß. Das zumindest lassen die riesigen, roten Buchstaben auf dem Banner in Köln-Ehrenfeld vermuten. Doch von wem ist es? Das war lange unklar. Fest stand nur: Die Worte richten sich an eine Elisabeth.

In der Umgebung des Mehrfamilienhauses, an dem das Plakat hängt, wurden außerdem zahlreiche Zettel an Laternen oder etwa Stromkästen geklebt. Die Botschaften darauf richten sich ebenfalls an Elisabeth – und klingen ähnlich herzzerreißend. „Elisabeth, komm zurück. Wir hatten doch noch so viel vor“ und „Elisabeth, du bist für mich die eine. Bitte komm zurück“ heißt es auf den Zetteln.