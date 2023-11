„Game of Thrones“-Star Hafthor Björnsson hat seine Tochter verloren

Traurige Nachrichten aus dem „Game of Thrones“-Universum!

Hafthor Julius Björnsson (34), der in der Kult-Serie Gregor Clegane - alias „Der Berg“ - verkörperte, und seine Ehefrau Kelsey Henson (33) trauern um ihre Tochter. Wie das Ehepaar jetzt in einem emotionalen Instagram-Post bekannt gibt, hat Henson in der 21. Schwangerschaftswoche eine Totgeburt erlitten.