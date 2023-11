Galeria-Nachmieter: Aachener stellt Insolvenzantrag

Mehr zum Thema

Teils winterliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland In Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlands beginnt das Wochenende mit winterlichem Wetter. In bergigen Gegenden oberhalb von 400 Meter kann es schneien und auf den Straßen glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen vier Grad Celsius in der Eifel und ansonsten sechs bis neun Grad. Nachts sinken die Werte auf bis zu minus zwei Grad.