Gästezahlen in sächsischen Jugendherbergen deutlich erhöht

Bundesgelder zur Forschung zu unerfülltem Kinderwunsch Für die Forschung zu unerfülltem Kinderwunsch erhält die Universitätsmedizin Leipzig rund zwei Millionen Euro vom Bund. Die Gelder würden für den Aufbau des Leipzig Reproductive Health Research eingesetzt, wie die medizinische Fakultät der Uni Leipzig am Freitag mitteilte. Dabei geht es um die Erforschung für eine bessere Behandlung bei unerfüllten Kinderwunsch. Demnach ist in Deutschland fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren in Deutschland ungewollt kinderlos.