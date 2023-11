Fußgängerin von Lkw angefahren und an Verletzungen gestorben

Eine 80-jährige Fußgängerin ist in Frankfurt von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Sie sei nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach den ersten Erkenntnissen war sie an einer Rot zeigenden Fußgängerampel in dem Moment auf die Straße getreten, als die Ampel für den Straßenverkehr auf Grün umschaltete und der Lkw losfuhr. Die Unglücksstelle im Stadtteil Bornheim wurde bis zum Abend gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.