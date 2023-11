Fußgängerin von Bus in Wurzen erfasst und verletzt

Eine 65 Jahre alte Fußgängerin ist in Wurzen (Landkreis Leipzig) von einem Bus erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte die Frau am Mittwochnachmittag mit ihrem Hund die Martin-Luther-Straße. Dort erfasste sie ein 72 Jahre alter Fahrer mit einem Linienbus beim Linksabbiegen. Rettungskräfte brachten die 65-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ob sie dort stationär behandelt wurde, war zunächst nicht bekannt. Ihr Hund erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Ein Sachverständiger unterstützte die Unfallaufnahme der Polizei. Gegen den Busfahrer wird wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.