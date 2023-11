Fußgängerin mit Rollator von Auto angefahren: Schwerverletzt

Mehr zum Thema

Streik-Auswirkungen bei Regionalbahnen: Rhein und Saar Der Schienenverkehr der Deutschen Bahn stand am Donnerstag vielerorts still. Hintergrund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Die Bahn riet Reisenden vor der Fahrt zum Blick auf ihre Website oder in die App.