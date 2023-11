Fußgängerin in Chemnitz von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist in Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Mittwochabend habe die 66-Jährige die Yorckstraße in Chemnitz überquert, sie sei dann von einer 64 Jahre alten Autofahrerin übersehen worden, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Demnach wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Die Straße sei nur feucht, nicht glatt gewesen, so die Polizei. Die Unfallstelle war kurzzeitig gesperrt. Die Polizei ermittelt.