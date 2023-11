Fußgängerin bei Straßenquerung angefahren und verletzt

Eine 82-jährige Fußgängerin ist in Frankfurt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau querte die Straße am Montagabend an einer Ampel in Sachsenhausen trotz rotem Signalzeichen, als der Autofahrer gerade losfuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 35-jährige Autofahrer sei daraufhin mit seinem Wagen trotz sofortigem Bremsen und Ausweichmanövers mit der Fußgängerin zusammengestoßen, die zu Boden geschleudert wurde. Die Frau trug schwere Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine dahinter fahrende 31-Jährige war mit ihrem Fahrzeug auf das bremsende Auto geprallt, was zu einem Blechschaden führte, so die Polizei weiter. Die Fahrerin verletzte sich leicht.