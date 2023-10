Fußgänger wird von Taxi angefahren und stirbt

Mehr zum Thema

FC Bayern strebt in Kopenhagen nächsten Sieg an Der FC Bayern München strebt im ersten Auswärtsspiel der Champions-League-Saison einen optimalen Start in die Gruppenphase an. Der deutsche Fußball-Meister gastiert am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Kopenhagen. Zum Auftakt hatten die Bayern vor zwei Wochen in München gegen Manchester United mit 4:3 gewonnen. Kopenhagen erzielte am ersten Spieltag der Gruppe A ein 2:2 bei Galatasaray Istanbul.