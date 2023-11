Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Babykleidung mit Kokain: Zoll zeigt kreative Drogenverstecke In flüssiges Kokain eingelegte Babykleidung, in Handtaschen eingenähtes Heroin - Kölner Zöllnerinnen und Zöllner haben am Flughafen zuletzt mehrere kreative Schmuggler überführt. Jede Nacht finde man Drogen in Paketen aus aller Welt, teilte Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln anlässlich der Vorstellung der Funde am Dienstag mit.

Wüst sieht geplante Migrations-Maßnahmen als unzureichend an Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Zuwanderungspolitik als ungenügend bewertet. Es handele sich um einen ersten Schritt, aber kein ausreichendes Ergebnis schon gar nicht für einen Deutschlandpakt für Migration, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Bei der Finanzierung der Flüchtlingsversorgung sei es nun endlich möglich, ein atmendes System anzugehen, aber auf zu niedriger Basis. Die vorgesehene Pro-Kopf-Pauschale von 7500 Euro decke die Kosten von Ländern und Kommunen nicht annähernd ab. Wüst bemängelte auch fehlende Vereinbarungen zur Missbrauchsbekämpfung bei Asylanträgen.