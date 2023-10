Fußgänger wird von Auto angefahren und tödlich verletzt

Mehr zum Thema

CDU-Fraktionschef will Lösungen bei Lehrermangel in Schulen In Niedersachsen fehlen viele Lehrkräfte an Schulen sowie Erzieher in Kitas. CDU-Fraktionschef Lechner fordert Lösungen von der Kultusministerin. Helfen könnten seiner Meinung nach etwa Quereinsteiger.