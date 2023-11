Fußgänger wird in Stade von Linienbus erfasst und stirbt

Mehr zum Thema

Mordfall von 1977 bei „Aktenzeichen XY“ Der brutale Mord an einem zwölfjährigen Mädchen aus Sickte bei Braunschweig im Jahr 1977 ist am Mittwoch Thema bei Aktenzeichen XY... Ungelöst. Die Ermittlungsgruppe Cold Case der Kripo habe den Fall wiederaufgenommen, hieß es in einer Mitteilung zur TV-Sendung. Für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, sei aktuell eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig dazu mit.