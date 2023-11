Fußgänger von Auto erwischt und gestorben

Mehr zum Thema

Scholz: Mehr handwerkliche Berufe in Filmen zeigen In Filmen und im Fernsehen sollten aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mehr handwerkliche Berufe gezeigt werden. Ich wünsche mir, dass es auch häufiger im Fernsehen und im Film vorkommt, dass die Berufe der Stars auch etwas mit der Realität zu tun haben, sagte Scholz bei einem Gespräch mit Auszubildenden am Donnerstag im baden-württembergischen Weinheim. Eine Auszubildende hatte den Kanzler zuvor gefragt, was die Bundesregierung dafür tue, um junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern.

Etwas mehr Industriebeschäftigte im Südwesten Die Zahl der Industriebeschäftigten in Baden-Württemberg ist leicht gestiegen. Insgesamt waren in den ersten drei Quartalen 2023 durchschnittlich etwa 1,176 Millionen Menschen bei den Betrieben tätig, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das waren 18.600 oder 1,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.