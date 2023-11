Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Mehr zum Thema

Nach Einsturz von Kirchendach: Provisorium wird aufgebaut Über drei Wochen nach dem Einsturz eines Kirchendachs in Kassel wird an dem Gebäude ein Provisorium eingesetzt. Bis Weihnachten werde die Elisabethkirche komplett überdacht sein, sagte ein Sprecher des Bistums Fulda am Donnerstag. Zunächst wurde der Bereich der Empore und der Orgel eingedeckt. Anschließend soll der Rest der Kirche eingerüstet werden, um weitere Dachelemente montieren zu können.

Auffahrunfall mit drei Verletzten auf der Autobahn Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall in einem Stau. In dem einen Auto befanden sich zwei Frauen, von denen eine schwerer verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die andere Frau und der Fahrer eines Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen.