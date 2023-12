Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Mehr zum Thema

Schwerer Unfall: 20 Jahre alter Beifahrer stirbt Ein 20 Jahre alter Beifahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Straelen am Niederrhein trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann saß laut einer Polizeimeldung in dem Auto eines gleichaltrigen Mannes aus Grefrath, der ersten Ermittlungen zufolge aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

30 Jahre Viva: Heike Makatschs Moderationstalent gelobt Weggefährten beim früheren Musiksender Viva haben vom Talent der damaligen Moderatorin Heike Makatsch (52) geschwärmt. Nilz Bokelberg erzählte im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur über seine frühere Moderations-Kollegin in den 1990er Jahren, er sei damals schon beeindruckt gewesen, wie sie von Tag eins an die Kamera vergessen habe und authentisch gewesen sei. Der 47-Jährige ergänzte: Und wenn ich heute alte Moderationen von Heike sehe, denke ich immer noch: Leck mich am Arsch, das ist wirklich so ein Naturtalent! Das müsse man neidlos anerkennen, das hat die echt total in den Genen.