Fußgänger verunfallt an gleicher Stelle zum zweiten Mal

Geldautomaten-Sprenger auf Rekordjagd - 39 Fälle in 2023 Wenn ihr Job erledigt ist, bleibt ein Trümmerfeld aus Scherben und Schrott zurück: Immer häufiger werden Geldautomaten in die Luft gejagt. Baden-Württemberg dürfte bald einen Rekordwert erreichen.

Kretschmann begrüßt Debatte über Zukunft der Schuldenbremse Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts eine Debatte über die Zukunft der Schuldenbremse für nötig. Die Debatte zu führen, wie man die Schuldenbremse investitionsfreundlicher gestaltet, ist aller Ehren wert - und die wird auch geführt, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.