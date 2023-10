Fußgänger schlägt Kind auf Fahrrad: Zeugen gesucht

Mehr zum Thema

Kretschmann offen für schärferen Asyl-Kurs und Bezahlkarte In der deutschen Flüchtlings- und Asyldebatte zeigt sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann offen für einen schärferen Kurs. Alle Maßnahmen, die dazu dienen, irreguläre Migration einzudämmen, die müssen wir gehen, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart. Das heißt, wir müssen falsche Anreizfaktoren natürlich auch eindämmen. Und deswegen stehe ich einer Geldkarte sehr offen gegenüber.

10,5 Prozent mehr für Beschäftigte in Ländern gefordert Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder. Das teilten Verdi und der Beamtenbund dbb am Mittwoch in Berlin mit. Im Südwesten sind von den Tarifgesprächen nach Angaben des Finanzministeriums rund 82.000 Beschäftigte betroffen.