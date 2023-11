Fußgänger nach Unfall in Lebensgefahr: Zeugen gesucht

Eine Woche nach dem Zusammenstoß eines Fußgängers mit einem E-Roller in Hamburg-Harburg schwebt der Mann in Lebensgefahr - und die Polizei sucht Zeugen. Der Gesundheitszustand des 86 Jahre alten Passanten habe sich verschlechtert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei zweimal notoperiert worden und schwebe in akuter Lebensgefahr.

Den Angaben zufolge war der noch unbekannte Fahrer des E-Rollers am Dienstag vergangener Woche dem Senior auf einem Gehweg entgegengekommen. Er habe den Fußgänger touchiert und sei anschließend weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, hieß es. Unmittelbar nach dem Unfall schien es, als hätte der 86-Jährige nur leichte Verletzungen erlitten. Er wurde dennoch in ein Krankenhaus gebracht.