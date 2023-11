Fußgänger mutmaßlich gezielt angefahren

Mehr zum Thema

Zehnkämpfer Neugebauer wechselt zum VfB Stuttgart Der deutsche Zehnkampf-Rekordhalter Leo Neugebauer wechselt von seinem Heimatverein LG Leinfelden-Echterdingen zum VfB Stuttgart. Ich habe vom VfB ein attraktives Angebot erhalten, das mich in einigen Bereichen weiterbringt, erklärte der WM-Fünfte von Budapest am Dienstag. Der VfB ist der nächste Schritt in meiner Karriere.