Fußgänger läuft vor Schreck vor Straßenbahn: Intensivstation

Klimaaktivisten blockieren Straßen: Banner an Siegessäule Klimaaktivisten haben am Freitag erneut mehrere Straßenblockaden in Berlin errichtet. Auf der Stadtautobahn A100 blockierten Aktivisten an zwei Stellen mit einer Hebebühne die Fahrbahn, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Betroffen war die A100 demnach auf der Höhe Detmolder Straße in Richtung Neukölln und in der Nähe des Dreiecks Charlottenburg in Fahrtrichtung Nord. Weitere Blockadeaktionen gab es im Bereich Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße. Einsatzkräfte verhinderten teilweise, dass sich die Aktivisten auf der Fahrbahn anklebten, teilte die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.