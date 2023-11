Mehr zum Thema

Eintrittswelle in Sachsens Linke Sachsens Linke hat einen ungewöhnlichen Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen. Über das vergangene Wochenende seien auf einen Schlag 56 Menschen in die Partei eingetreten, sagte der Sprecher des Landesverbandes, William Rambow, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Als Grund nannte er mehrere Aufrufe unter anderem der Europa-Kandidatin der Linken, Carola Rackete, im Rahmen des Bundesparteitages am vergangenen Samstag in Augsburg.

Scorpions: Im September 2024 fünf Konzerte in Deutschland Die Scorpions (Wind of Change) wollen im kommenden Jahr fünf Konzerte in Deutschland spielen. Auftakt ist am 11. September 2024 in Nürnberg, danach stehen Auftritte in Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt/Main an. Das teilte die Rockband aus Hannover am Mittwoch mit. Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren, wir feiern 40 Jahre «Love at First Sting», verriet Frontmann Klaus Meine. Das Album hatte der Band weltweit Erfolge gebracht.