Fußgänger in Reinickendorf von Auto erfasst und verletzt

Ein Fußgänger ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige sei ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend bei Rot über die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein ebenfalls 37 Jahre alter Autofahrer war demnach von der Pankower Allee nach links auf die Marktstraße gebogen und hatte den Fußgänger dort erfasst. Der Mann kam mit Verletzungen an der Hüfte und am Oberkörper in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.