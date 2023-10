Fußgänger in Lichtenberg angefahren und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Feuer in Wohneinrichtung: Womöglich Brandstiftung Bei einem Feuer in einer Wohneinrichtung in Berlin-Borsigwalde (Reinickendorf) ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich womöglich um Brandstiftung. Zeugen sollen demnach beobachtet haben, wie ein Bewohner das Zimmer im Erdgeschoss des fünfgeschossigen Gebäudes selbst verlassen hat. Genauere Angaben machte die Polizei bislang nicht.

Wegen Regen: Verein Zukunft Heimat kürzt Demo in Cottbus ab Aufgrund des Regens hat der als rechtsextremistisch eingestufte Verein Zukunft Heimat seine Demonstration in Cottbus am Tag der Deutschen Einheit abgekürzt. Nach etwa anderthalb Stunden sei die Veranstaltung ohne Abschlusskundgebung vorbei gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei Cottbus der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Angemeldet waren der Polizei zufolge rund 500 Teilnehmer.