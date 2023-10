Fußgänger auf Landstraße von Auto erfasst: Tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist am späten Samstagabend auf einer Landstraße bei Großrudestedt (Landkreis Sömmerda) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 36-Jährige starb an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Mann sei von einer Feier nach Hause gelaufen. Ob er alkoholisiert war und deswegen vermutlich auf dem Mittelstreifen unterwegs war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Beamten waren für etwa drei Stunden vor Ort, um den Unfall aufzunehmen.